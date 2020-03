Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Turkmenistan a interzis utilizarea cuvantului "coronavirus" pentru a bloca orice informatie legata de pandemie. Potrivit organizatiei Reporters sans frontières (RSF), în acest fel, conducerea statului îsi pune în pericol cetatenii. Trusturile…

- Romanii au primit astazi, in jurul orei 18:00, o alerta de urgența pe telefoanele mobile. In mesaj sunt indicații stricte despre modul in care trebuie sa se comporte in timpul pandemiei de coronavirus. Autoritațile incearca sa ridice gradul de conștientizare al cetațenilor prin orice mijloc. Astazi…

- „Președintele a decretat starea de urgența! Cetațenii și antreprenorii romani așteapta masuri concrete. Nu mai este timp de pierdut! Noi, cei din PSD propunem set de masuri economice și sociale care trebuie adoptate in prima ședința de guvern. MASURI PENTRU POPULAȚIE: ✔ Opțiunea suspendarii pentru 3…

- Operatorul de apa si canalizare, Aparegio, a notificat mai multe asociatii de proprietari din Targu Jiu ca urmeaza ca mai multe blocuri sa fie debransate de la alimentarea cu apa din cauza datoriilor. Actiunea are loc in perioada in care in tara au fost luate o serie de masuri pentru a combate raspanidrea…

- Dupa ce numarul cazurilor noi de coronavirus s-a dublat in doar 24 de ore, presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat duminica o mobilizare 'totala' a guvernului sau impotriva epidemiei de coronavirus, conform Agerpres.Citește și: Sorina Matei ARUNCA IN AER cazul Sorinei Pintea: ce document…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…