- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5492 de persoane declarate vindecate de coronavirus. De asemenea, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 28 persoane…

- Un focar de coronavirus a fost declarat in Romania. Este vorba despre un centru privat pentru varstnici din Șelimbar, județul Sibiu. Nu mai puțin de noua angajați și 31 beneficiari au fost infectați cu noul coronavirus. Focarul de Covid-19 este cel mai mare de pana acum inregistrat de la inceputul epidemiei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a venit cu o serie de recomandari pentru parintii si bunicii care isi vor duce copiii, respectiv nepotii la scoala din luna septembrie, in contextul pandemiei de coronavirus. „Avem 5.105 de copii infectați, dintre care 1978 sub noua ani, iar 3.127 intre noua și 19…

- „Avem 5.105 de copii infectați, dintre care 1978 sub noua ani, iar 3.127 intre noua și 19 ani. Copiii, intr-adevar, se numara printre cei care pot transmite. Batranii și cei care au anumite comorbiditați sunt cei care pot face formele grave de boala. Indicația este de a avea grija ca acești bunici…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi ca persoanele care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 sa fie testate indiferent daca prezinta sau nu simptome, informeaza AFP. Aceasta recomandare a fost facuta de expertii OMS intr-o conferinta de presa despre situatia din Statele Unite,…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus continua sa ramana ridicat in Romania, insa in același timp se agraveaza starea pacienților de la ATI. Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, joi, 20 august, erau 489 de persoane internate la terapie intensiva.

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4028 de persoane declarate vindecate de noul Covid-19. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane diagnosticate…

- „Daca vom fi spital suport COVID, vom incerca sa facem fata situatiei, insa ne punem problema cate paturi vom putea aloca. Formatul spitalului nu este cel mai bun din punct de vedere epidemiologic pentru a primi si pentru a amesteca pacientii COVID cu cei non-COVID. O problema este localizarea compartimentului…