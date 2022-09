Stiri pe aceeasi tema

- Gambia a ordonat marți importatorilor și magazinelor sa suspende vanzarile tuturor marcilor de sirop de paracetamol, in timp ce guvernul investigheaza o presupusa legatura intre acest medicament și moartea a zeci de copii, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sute de copii au murit in centre de nutritie din Somalia, a anuntat marti UNICEF, a doua zi dupa ce organismul ONU a avertizat ca anumite zone ale tarii vor fi lovite de foamete in urmatoarele luni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sute de copii au murit in centre de nutritie din Somalia, a anuntat marti UNICEF, a doua zi dupa ce organismul ONU a avertizat ca anumite zone ale tarii vor fi lovite de foamete in urmatoarele luni, relateaza Reuters.

- Unsprezece persoane, intre care doi copii, au fost ucise vineri intr-un atac armat in Muntengru, iar alte sase au fost ranite, a declarat presei un procuror dupa o investigatie initiala, relateaza Reuters. Presa a relatat ca un barbat din Cetinje a deschis focul la intamplare in cartierul sau dupa…

- Informații infioratoare vin din Ucraina. Mai mulți oameni și-au pierdut viața in urma unui atac ce a avut loc in orașul Vinita. Sunt și persoane ranite. Opt oameni au fost uciși, joi, de un atac rusesc cu rachete in orașul Vinita, din centrul Ucrainei, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir…

- Actorul american James Caan, care a jucat rolul gangsterului Sonny Corleone in faimosul film despre Mafia "The Godfather", a murit la varsta de 82 de ani, a anuntat familia sa, joi, potrivit Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Douazeci si doi de migranti, toti originari din Mali, printre care si trei copii, au murit intr-un naufragiu in largul coastelor libiene, a anuntat marti ONU, citand supravietuitori care au vorbit despre victime decedate prin inec sau deshidratare, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu…

- Parlamentul ucrainean a votat duminica doua legi care vor impune restricții severe asupra carților și muzicii rusești, in timp ce Kievul incearca sa rupa multe dintre legaturile culturale ramase intre cele doua țari dupa invazia Moscovei, potrivit Reuters. Una dintre legi va interzice tiparirea de carți…