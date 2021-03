Țara care a închis școlile din cauza poluării atmosferice Poluarea aerului este o problema la nivel mondial – atat de mare, incat a dus chiar la inchiderea școlilor intr-o țara. Este vorba de Nepal, unde autoritațile au ordonat inchiderea școlilor din cauza poluarii atmosferice. Este pentru prima oara in istoria țarii cand autoritațile au decis inchiderea școlilor din acest motiv, conform Digi24 . „S-a decis inchiderea institutiilor de invatamant pana vineri. Din cate stim, este prima data cand scolile sunt inchise din cauza poluarii,” a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Educației, Deepak Sharma, pentru AFP, citat de Agerpres . De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

