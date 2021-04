Stiri pe aceeasi tema

- Argentina nu se rezuma, insa, doar la producerea serului rusesc anti-Covid. Din contra, țara latino-americana produce deja vaccinul dezvoltat de AstraZeneca in parteneriat cu Universitatea Oxford, care este expediat apoi in Mexic pentru a fi umplut in flacoane.Din informațiile oficialilor argentiniei,…

- Argentina a devenit prima tara latino-americana care a inceput productia vaccinului Sputnik V impotriva COVID-19, transmite dpa. Compania farmaceutica Laboratorios Richmond a inceput productia unui prim lot de vaccinuri, ce va fi trimis la Institutul Gamaleia de la Moscova (dezvoltatorul Sputnik…

- ​Kremlinul a comunicat marti ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile antiCOVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele Vladimir Putin în cursul zilei, transmite Reuters, citata de Agerpres. ”În mod deliberat nu spunem ce vaccin va primi presedintele,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca nu exista, in prezent, baza stiintifica pentru suspendarea vaccinului AstraZeneca. „Lucrurile sunt foarte clare, comunicarea este foarte clara facuta de CNCAV, comunicarea este foarte clara referitor la acest vaccin. Nu exista, in acest moment, baza…

- Brazilia a inceput luni productia pe scara larga a vaccinului AstraZeneca, la centrul de cercetare Fiocruz din Rio de Janeiro, potrivit presei locale, citata de agerpres. Vaccinul produs cu medicamente importate din China a trecut de testele necesare si 3,8 milioane de doze se asteapta sa fie predate…

- In Vietnam a fost permisa folosirea vaccinului rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V" in cazuri de urgența. Despre acest lucru a anunțat "Interfax", cu referire la guvernul țarii. Pina in prezent, in țara este aprobat numai vaccinul AstraZeneca. Se remarca faptul ca, potrivit ministrului Sanatații…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 ar putea fi produse in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa…

- Vaccinul dezvoltat impotriva coronavirusului de Universitatea Oxford și AstraZeneca ofera un raspuns imunitar bun la persoanele in varsta, chiar daca momentan nu se știe cu exactitate cat de eficient este. Andrew Pollard, cel care conduce testele clinice pentru acest vaccin este cel care a facut aceste…