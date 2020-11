Stiri pe aceeasi tema

- Toate economiile europene sunt afectate de criza generata de pandemia de COVID-19, insa, in ceea ce priveste Romania, datele sunt favorabile, iar tendintele raman optimiste. Guvernul PNL spera intr-o revenire rapida a economiei, iar masurile de sprijin oferite pietei muncii incep sa se resimta.Masurile…

- "Risipa de bani continua, in timp ce clasa politica iși acorda noi privilegii.Nu trece saptamana fara sa mai auzim de un nou vot pentru a acorda noi sporuri sau beneficii celor apropiați de centrii de putere. Intre timp, lupta pentru a le pastra pe cele vechi se da la cel mai inalt nivel.De…

- Retailerul electro-IT Altex a investit peste un milion de euro intr-un nou magazin pe care il va deschide, miercuri, in Brasov, se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis marti AGERPRES.Noul magazin este al doilea inaugurat in Brasov si va fi amplasat in cel mai mare mall deschis…

- Un val de cereri de pensionare a fost inregistrat, in prima luna a noului an școlar, iar șefii Inspectoratului sunt in alerta.Potrivit inspectorului școlar general adjunct Ioan Puiu, rata de pensionare din acest an școlar este mai mare fața de alți ani. Creșterea punctului de pensie este principal explicație…

- In plina pandemie, unul din marile lanțuri de restaurante de tip fast-food, anunța angajari masive. Posturile sunt disponibile in diferite orașe din Romania. Compania a scos la bataie aproximativ 400 de noi posturi. KFC Romania face angajari in plina pandemie Conform celor de la Economica, unul din…

- Romania a primit de la UE 79,9 miliarde de euro, fonduri care trebuie folosite in principal pentru redresarea economiei. Un proiect de ordonanța de urgența a Guvernului Orban arata ca, din acești bani 30,4 miliarde de euro vor merge catre instrumentul de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliența”,…

- In plina pandemie de coronavirus, fiica lui Cornel Palade a decis sa lase Romania in urma și sa ia drumul Angliei. Ada Palade s-a mutat la Londra, nefiind la prima ei vizita in Regatul Unit.