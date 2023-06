Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor John Malkovich a sosit la București pentru a intra in rolul unui roman. Dublu nominalizat la Oscar, in distribuția multor producții cinematografice de succes precum ”Legaturi periculoase”, ”Oameni și șoareci”, ”Con Air” ori ”Greu de pensionat” (cu Bruce Willis și Morgan Freeman), Malkovich…

- Grupul de muzica veche Lupus Dacus va susține un concert special la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a Embargo Fest ce se va desfașura in perioada 9 – 10 iunie la Muzeul Satului Banațean. Trupa a luat naștere in data de 1 iulie 2002 la Arad și ofera publicului un spectacol…

- Embargo Fest vine la Timișoara, in perioada 9 – 10 iunie, la Muzeul Satului Banațean cu trei scene și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”, astfel ca participanții vor avea ocazia sa il asculte pe legendarul producator de muzica electronica, Dr. Motte…

- Actrita Medeea Marinescu este revoltata din cauza serviciilor TAROM, care lasa mult de dorit, spune ea. Aceasta a povestit experienta avuta dupa ce a ales un zbor Cluj - Bucuresti al companiei. Actrita a povestit ca zborul TAROM a decolat din Cluj cu peste doua ore intarziere si apoi a avut si o escala…

- Perioada in care elevii au ramas acasa, in pandemie, a influențat, in sens negativ, comportamentul elevilor romani, a motivat ministrul Educației, Ligia Deca, la Timișoara, valul de evenimente nedorite, intamplate in ultima perioada, in sistemul de invațamant. Mai mulți dascali au avut parte de un tratament…

- Retras din televiziune, Florin Calinescu ia in serios varsta pensionarii și incearca sa se detașeze de afaceri. Vedeta de radio și televiziune de trei decenii, actorul (66 ani) s-a strecurat in multe domenii de afaceri: dețione o firma de producție de televiziune și cinematografica, are investiții in…

- Primarul Craiovei promite scaderea prețului la gigacalorie incepand cu luna martie. Reducerea are loc nu pentru ca s-ar reduce costurile de distribuție a agentului termic secundar, ci pentru ca UAT Craiova va primi subvenție de la stat. Prin urmare, primarul spune ca, din luna martie, craiovenii vor…

- In ziua in care cenușa celor 43 eroi ale caror trupuri fusesera furate din Morga Spitalului Județean și transportate pentru a fi arse la București, ajungea in gura de canal din vecinatatea actualei Primarii din actualul oraș Popești-Leordeni, revoluționarii organizați in Frontul Democratic Roman care…