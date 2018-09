Stiri pe aceeasi tema

- Femeile cu statut de parlamentar din Tanzania au aflat, luni, ca nu vor mai putea intra in cladirea Parlamentului purtand unghii si gene false. Job Ndugai, purtatorul de cuvant al adunarii naționale, a declarat ca decizia a fost luata dupa consultarile cu experții, fiind o masura care vrea sa previna…

- Poate pErea ciudat, insE ceara "i aparatele de epital nu au existat dintotdeauna. }n urmE cu sute de ani, femeile dEdeau dovadE de inventivitate atunci cand venea vorba despre indepErtarea pErului nedorit de pe corp.

- Dezbatut de mai multi ani la nivel international, subiectul egalitatii in tenis a ajuns in punctul in care pune in antiteza doi campioni spanioli. Garbine Muguruza (24 de ani, 3 WTA) a tinut sa-i raspunda lui Rafa Nadal (32 de ani, 2 ATP), dupa ce ibericul a transmis ca, din...

- Arabia Saudita era ultima țara a lumii in care femeile nu aveau dreptul de a conduce mașini. Interdicția a fost ridicata duminica, intr-un amestec de reacții pozitive din partea pro-occidentalilor și negative din partea conservatorilor.

- Burger King a lansat, marți, o campanie de promovare, pe o rețea de socializare, extrem de bizara. Femeile care ar fi ramas insarcinate cu un jucator de fotbal care participa la Campionatul Mondial 2018 ar fi urmat sa primeasca o suma mare de bani.

- Varsta de pensionare a fost majorata in Rusia. O hotarare in acest sens a fost aprobata astazi de Guvernul de la Moscova. Potrivit proiectului, femeile vor iesi la pensie la 65 de ani, iar barbatii la 63.