„Tăntălăul și gogomanul”, faza pe județul Alba Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat doi tineri care sunt banuiți ca ar fi incercat sa fure un televizor dintr-o locuința din Șard. Pentru ca, in incercarea de a-l fura, l-au spart, au renunțat sa-l sustraga și l-au ascuns intr-un tomberon. La data de 05 mai 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos i-au identificat pe doi tineri, unul de 18 ani, din localitatea Șard si celalalt de 15 ani, din Alba Iulia, ca persoane banuite de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și tentativa la furt calificat. Din cercetari a rezultat ca, in seara… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

