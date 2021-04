Stiri pe aceeasi tema

- Conferința de presa organizata de autoritatile medicale daneze s-a intrerupt brusc in momentul in care Tanja Erichsen, directorul Departamentului de Farmacovigilența al Agenției Daneze pentru Medicamente a leșinat, prabușindu-se pe podea. Incidentul a avut loc chiar in momentul in care Søren Brostrøm,…

- Danemarca a renunțat la vaccinarea cu serul AstraZeneca, au anunțat, miercuri, oficialii din domeniul sanatații intr-o conferința de presa in care șefa Agenției daneze a medicamentelor a leșinat, informeaza BBC . Incidentul s-a petrecut in momentul in care vorbea Soren Brostrom, șeful Agenției naționale…

- Comisia Europeana a decis sa nu reinnoiasca anul viitor contractele pentru vaccinuri anti-COVID incheiate cu companiile AstraZeneca și Johnson & Johnson, scrie presa italiana, citand responsabili de la Bruxelles.

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat ”continuarea administrarii” vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa ce Danemarca,…

