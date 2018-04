Tania Budi arata ASA in costum de baie, la 50 de ani!

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, doar una din doua afaceri reușește sa supraviețuiasca, iar numarul firmelor care și-au suspendat activitatea a crescut cu peste 130% la inceputul acestui an fața de aceeași perioada din 2017, conform unei analize REGnet.ro.

- CI aduc beneficii masurabile consumatorilor, companiilor de utilitați și sistemului energetic per ansamblu, precum și avantaje de mediu indirecte prin creșterea eficienței energetice și integrarea in sistem a surselor regenerabile de energie. Contoare inteligente in Europa și in Romania…

- Multi dintre noi, romanii, nu suntem constienti de faptul ca un sistem de incalzire eficient si elegant nu inseamna neaparat un sistem care sa necesite investitii marisi consum mare. In Romania, in functie de regiunea unde va aflati, sunt folosite anumite metode traditionale de incalzire, fie centrale…

- In Romania zilele acestea se vorbește tot mai mult despre Costa Rica, țara in care se afla Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, și unde se spune ca a plecat Elena Udrea zilele acestea. Declarata mai mulți ani la rand țara cu cei mai fericiți oameni din lume, in Costa Rica corupția este la ordinea zilei,…

- Cu aceasta „performanta“, Romania a ajuns la coada clasamentului in ceea ce priveste numarul de turbine montate. De exemplu, anul trecut in Germania s-au montat aproape 1.800 de turbine, iar in Marea Britanie 1.067 de „mori de vant.“ Capacitatea turbinelor montate anul trecut pe plan local este destul…

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- Printre multele firme care se chinuie sa supraviețuiasca in Romania, avem și firme „zombi”, dupa cum le denumesc experții in fiscalitate. Acesta sunt genul de companii mici, care au o profitabilitate și o solvabilitate zero, spune Eugen Anicescu, country manager Coface Romania. „Sunt companii nelistate…

- In Romania mor anual 2.000 de nou nascuți. Asta inseamna ca suntem pe primele locuri in Europa la mortalitate infantila. Cauzele sunt multiple. Se nasc prematuri, cu diferite malformații, dobandesc infecții in spitale sau vorbim de greșeli medicale, malpraxis. Cert este ca mii de copii mor la inceputul…