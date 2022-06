Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 22 iunie, in curtea Centrului Cultural Județeande pe strada Gheorghe Barițiu nr. 16 se va desfașura o noua ediție a Teatrului de Vara aradean, care va oferi publicului o serie de spectacole cu actori de renume, precum Adriana Trandafir, Claudiu Bleonț, Marius Bodochi sau Nicu Alifantis&Zan,…

- Festivalul „Folk Maris”, care dorește sa promoveze muzica folk romaneasca și, deopotriva, o zona turistica atractiva a orașului, va fi organizat in al doilea sfarșit de saptamana din luna iunie, in zona Port Arthur de pe malul Mureșului, unde, pe langa muzica buna, participanții vor avea parte de preparate…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Etniilor, una din cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori ale Banatului organizate de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul Satului Banațean. Festivalul celebreaza Celebram multiculturalitatea…

- Orarul magazinelor Ikea zilele de 1 mai. Programul complet pentru zilele de 1 și 2 mai. In acest an, reprezentanții magazinelor Ikea din Romani nu au anunțat un program special de 1 mai. Orarul magazinelor Ikea zilele de 1 mai. Programul complet pentru zilele de 1 și 2 mai Daca de Paște magazinele Ikea…

- SoNoRo Conac ajunge anul acesta la cea de-a X-a ediție, celebrata sub numele „La Grande Bellezza”, cu un turneu de concerte de muzica de camera in cele mai frumoase spații dedicate muzicii clasice din țara noastra. Desfașurat in perioada 9 aprilie – 30 iunie 2022, SoNoRo Conac va aduce un omagiu arhitecturii…

- La scurt timp dupa ce au fost stabilite grupele pentru turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar 2022, in urma tragerii la sorți care a avut loc la Doha, FIFA a anunțat programul complet al competiției. Meciul de deschidere va fi Senegal - Olanda, deși de obicei țara gazda evolueaza in prima…

- Programul de vizitare in Crangul Petrești se schimba incepand de maine, 1 aprilie. „Avand in vedere Hotararea nr. 44 din 15 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crang Petrești, va aducem la cunoștința faptul ca incepand cu data de 1 Aprilie 2022,…

- Salonul de Carte Bookfest Timișoara revine cu cele mai noi carți la Centrul Regional de Afaceri (Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 22), intre 31 martie și 3 aprilie 2022. Vor fi prezenți 33 de expozanți, printre care cele mai importante edituri din Romania, iar in cele patru zile, vor avea loc in jur…