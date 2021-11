Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Mediului, Tanczos Barna, i-a dat lui Octavian Berceanu, fost comisar-sef al Garzii de Mediu, nota 8 pentru activitatea desfasurata, mentionand ca a lucrat bine cu acesta, iar daca va reveni in guvern, vor putea fi rezolvate si o serie de probleme sistemice. "Cu domnul comisar general…

- Costel Alexe ii cere lui Octavian Berceanu sa clarifice declaratiile facute vineri seara, la Digi24, potrivit carora un fost ministru al mediului a facut presiuni politice asupra sa si l-a sunat sa vada daca nu se mai "inmoaie". Intrebat de jurnalistul Claudiu Pandaru daca este vorba despre Costel Alexe,…

- Costel Alexe ii cere lui Octavian Berceanu sa clarifice declarațiile facute vineri seara, la Digi24, potrivit carora un fost ministru al mediului a facut presiuni politice asupra sa și l-a sunat sa vada daca nu se mai "inmoaie". Intrebat de jurnalistul Claudiu Pandaru daca este vorba despre Costel Alexe,…

- Octavian Berceanu a declarat vineri seara, la Digi 24, ca un fost ministru al mediului a facut presiuni politice asupra sa și l-a sunat sa vada daca nu se "inmoaie". "I-am transmis ca ne vom intalni la DNA, DIICOT sau DGA", a spus Berceanu. Intrebat de jurnalistul Claudiu Pandaru daca este vorba despre…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, demis de premierul Florin Cițu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu (USR PLUS), a fost demis, luni, din funcție de premierul Florin Cițu. Decizia fost publicata in Monitorul Oficial. „La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Octavian Alexandru Berceanu…

- Berceanu, care se afla la conducerea Garzii Naționale de Mediu de șase luni, a facut publica decizia premierului Florin Cițu prin care a fost demis.”Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, in 6 luni cat am lucrat impreuna, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Garzii Naționale…

- Decizia premierului Florin Cițu de eliberare din funcția de comisar general al Garzii Nationale de Mediu a lui Octavian Berceanu a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Plecarea sa are loc in contextul in care, pe fondul retragerii din guvern a miniștrilor USR PLUS, premierul…