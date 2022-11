Tancurile Leclerc cu destinația România au fost încărcate în Franța pe trenuri internaționale. Când vor ajunge blindatele la Cincu Cele 13 tancuri si doua echipamente de depanare din aceeasi gama, cantarind fiecare, impreuna cu camionul lor remorca blindat, in jur de 100 tone au fost incarcate pe trenuri internaționale și vor parcurge o saptamana de traseu, pe calea ferata, prin cinci tari diferite ale Europei, a anunțat un colonel francez, informeaza AFP, citata de Agerpres . Acțiunea de incarcare a tancurilor cu destinația baza militara Cincu din Romania s-a desfașurat, marți, la Mourmelon-le-Grand, nord-estul Franței. „Sunt masini de lupta puternice, dar pozitionate intr-o postura defensiva”, a precizat ofiterul francez.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

