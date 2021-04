Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Academica Clinceni - FCSB 0-2, Olimpiu Moruțan a declarat ca jocul urmator, cu Sepsi, va fi mai complicat pentru roș-albaștri decat partida cu CFR Cluj. Toate detaliile despre Clinceni - FCSB 0-2, AICI! „A fost un meci greu, ne-am facut treaba și am caștigat cele 3 puncte. In seara asta am fost…

- Craiova - Sepsi se joaca azi, de la 20:30, in partida care deschide playoff-ul sezonului 2020-2021 din Liga 1. Oltenii pleaca doar cu șansa a treia la caștigarea titlului, dar o victorie in prima etapa ar pune presiune mare pe FCSB și CFR Cluj, primele doua clasate. Craiova incepe playoff-ul de pe locul…

- Florin Tanase (26 de ani), capitanul celor de la FCSB, este exasperat de arbitrajele din Liga 1. Tanase, golgheterul Ligii 1 in acest sezon, cu 19 reușite, a avut o ieșire fara precedent la adresa arbitrilor din Romania imediat dupa meciul dintre Sepsi și FCSB, scor 1-1, din ultima etapa a sezonului…

- Narcis Raducan, fostul director sportiv al celor de la FCSB, l-a evidențiat pe Florin Tanase (26 de ani), principalul marcator al roș-albaștrilor din acest sezon. Cu 19 goluri in actualul sezon, Florin Tanase a inscris pentru FCSB și in duelul cu Sepsi de sambata. Evoluțiile decarului lui Toni Petrea…

- Sepsi și FCSB au remizat, scor 1-1, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1, iar Gigi Becali (63) a fost extrem de nervos dupa partida de la Sf. Gheorghe din cauza deciziilor luate de „centralul” Iulian Calin (34). Gigi Becali a comentat faza din minutul 65, cand Florin Tanase a fost lovit in…

- Florin Tanase (26 de ani), marcatorul golului celor de la FCSB in remiza cu Sepsi, scor 1-1, a pus tunurile pe arbitrii din Liga 1. Cronica meciului Sepsi - FCSB „Foarte dezamagiti, pentru ca, dupa parerea mea, puteam sa ne desprindem, sa facem 2-0, dar nu am reusit, si din cauza arbitrului. Eu nu…

- Ilie Dumitrescu (52 de ani) nu este convins de forța ofensiva a celor de la FCSB, inainte de meciul cu Sepsi, ultimul din sezonul regular al Ligii 1. In absența lui Florinel Coman, cel care va lipsi pana la finalul sezonului dupa ce a suferit o leziune musculara, FCSB o ataca pe Sepsi cu un trio de…

- FCSB a caștigat cu Poli Iași, scor 3-1. Darius Olaru (22 de ani) și Florin Tanase (26) au comentat rezultatul. Tanase, golgheterul Ligii 1 dupa golul din meciul cu Poli Iași, cu 14 reușite, a spus: „Era sa ne facem meciul dificil. Din pacate nu am ieșit cum trebuia de la vestiare dupa prima repriza…