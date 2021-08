Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 40 de ani, care se afla in microbuzul lovit de tren luni, in judetul Cluj, a murit la spital. Alte opt persoane aflate in microbuz, printre care si fetita femeii, au fost ranite. Singurul care a scapat nevatamat a fost soferul autovehiculului, care a fost retinut de politisti. „Conducatorul…

- O femeie de 40 de ani care se afla in microbuzul lovit de tren, in judetul Cluj, a murit la spital. Soferul autovehiculului a fost retinut de politisti, potrivit news.ro. "Conducatorul auto in varsta de 31 de ani, din localitate Darabani, judetul Botosani, care a condus autovehiculul implicat…

- Un biciclist a ajuns, marți, la spital, dupa ce a fost lovit in centrul orașului Targu-Mureș de o mașina de poliție, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Mureș, accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor din Targu Mureș. In accident rutier au fost implicate o mașina de poliție și o bicicleta.…

- Barbatul abia apucase sa faca doar cațiva pași pe trecerea de pietoni, cand o mașina l-a lovit in plin, aruncandu-l in aer cațiva metri, apoi prabușindu-se pe caldaram. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Scornicesti, chiar pe drumul european E 574 și a fost surprins de o camera de supraveghere…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a intrat in coma, iar vineri a murit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat in varsta…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a fost retinut dupa ce a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a fost transportata la spital si se afla in stare grava.

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a fost retinut dupa ce a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a fost transportata la spital si se afla in stare grava.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a deschis dosar penal pentru ultraj F. T. Luni seara, in jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 Ploiești au fost alertati ca un politist local ar fi fost agresat in zona de Vest a municipiului. Cu referire la acest caz, reprezentantii Inspectoratului…