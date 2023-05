Stiri pe aceeasi tema

- CFR face precizari dupa ce un tanar a plecat la drum cu o locomotiva in stația Medgidia: mecanicul nu a anunțat in scris remizarea locomotivei.Trenul privat de marfa a sosit in stația CF Medgidia in data de 9 mai 2023, la ora 21.15, la linia 10, stația Medgidia fiind stație terminus, vagoanele urmand…

