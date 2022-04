Dosarul a fost deschis dupa ce o femeie a reclamat ca a fost sechestrata, violata si lovita mai multe ore, iar in cursul cercetarilor s-au depistat mai multe infractiuni, inclusiv de natura economica. Autoritatile judiciare din Bucuresti au retinut 13 persoane, intr-un dosar care vizeaza comiterea mai multor infractiuni, dupa perchezitii care au avut loc in Capitala, dar si in judetele Hunedoara, Dolj, Timis si Constanta. Dosarul a fost deschis dupa ce o femeie a reclamat ca a fost sechestrata, violata si lovita mai multe ore, iar in cursul cercetarilor s-au depistat mai multe infractiuni, inclusiv…