- O tanara de 19 ani, care conducea un ATV, a fost ranita duminica, dupa ce fost implicata intr-un accident, intre Vartop si Bubesti, in Muntii Apuseni, la limita dintre judetele Alba si Bihor, aceasta fiind transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Oradea, anunța AGERPRES. Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc in cursul acestei dupa amieze, in jurul orei 14:00, in comuna Arieșeni, intre Vartop și Bubești. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o tanara de 19 ani care a cazut de pe un ATV. In urma accidentului tanara este in stare conștienta și a fost transportata la spital. Polițiștii…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier intre Vartop și Bubești: Tanara de 19 ani, transportata la spital, dupa ce a cazut de pe un ATV Un accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza, in jurul orei 14:00, in comuna Arieșeni, intre Vartop și Bubești. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o tanara de 19 ani…

- Luni, la ora 08:40, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in comuna Boldur, sat Jabar. La locul intervenției s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și 10 pompieri. De…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc in urma cu puțin timp pe drumul național DN 2L, dinspre localitatea Tișița, spre Panciu. Din primele informații, in urma evenimentului, doua persoane au fost ranite. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri de la…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident la coborarea de pe autostrada A1, la ieșire spre Topolovațu Mare, pe DJ 592. Ranita in urma impactului dintre un camion și o mașina, o persoana a fost transportata la spital. In accident au fost implicate un camion și o mașina, in care se aflau 4 persoane.…

- Un copil a fost ranit grav intr-un accident rutier petrecut luni seara peDN 75 intre Scarisoara si Garda. Din primele date, a fost acrosat de un autoturism. Acesta s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure. Victima a fost transportata la spital. Cercetarea la fata…

- La data de 30 august 2020, in jurul orei 19.00, pe DJ 750E, pe raza comunei Arieșeni, un barbat de 54 de ani, din comuna Șimand, județul Arad, in timp ce conducea o motocicleta, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra acesteia și a cazut in afara drumului, la o diferența…