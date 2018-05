Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din județul Olt a murit din cauza gripei, confima autoritațile. Numarul deceselor a ajuns la 129. O tanara de 19 ani din judetul Olt a murit din cauza gripei, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), titreaza News.ro.…

- Un baiat de 13 ani, din Harghita, a murit din cauza gripei. Numarul total al persoanelor care au decedat din aceasta cauza ajunge la 128. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a informat ca înca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un baiat de 13 ani…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 78 de ani. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 101, conform datelor transmise joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Înca doua femei au murit din cauza gripei, medicii confirmând existenta visurului în cursul zilei de vineri. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din judetul Mures si una din judetul Arad.

- Peste 141.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 67 la suta mai multe fata de perioada similara a anului trecut. De la inceputul acestei ierni au fost confirmate 1.178 de cazuri de gripa, cele mai multe - 357 - in Bucuresti si in judetele Iasi, Constanta, Olt,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca alte doua persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 62 si 58 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total al deceselor a ajuns la 52.

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, dupa ce alte doua persoane au murit din cauza virusului gripal.Ultimele doua persoane care au decedat…