Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din județul Calan care și-a aruncat iubita pe geam nu pare sa dea dovada de remușcari. Dupa ce si-a aruncat iubita pe geamul apartamentului situat la etajul trei al unui bloc din Calan, acesta s-a laudat in fata prietenilor si le-a spus: "Am aruncat-o pe geam". Un tanar din județul…

- Tanarul de 19 ani din Calan, judetul Hunedoara, care s i-a aruncat iubita pe geam de la etajul al treilea a fost retinut de politisti, a anuntat, duminica dimineata, IPJ Hunedoara. Tanarul este cercetat pentru tentativa de omor. Fata de 18 ani a supravietuit si este internata in spital, informeaza News.ro…

- O tentativa de omor este investigata de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. O fata de 19 ani a fost aruncata de la etaj, in orașul Calan din județul Hunedoara. Conform primelor indicii, autorul faptei este un tanar de 19 ani care este chiar concubinul victimei. Fata a cazut de la etajul…

- Un tanar de 19 ani este acuzat de tentativa de omor dupa ce, sambata seara, si-a agresat concubina de 18 ani, iar apoi a aruncat-o de la fereastra apartamentului situat la etajul 3 al unui imobil din localitate. Tanara s-a luat la cearta cu iubitul, in aceasta seara, iar la un moment dat, barbatul,…

- O tanara de 18 ani a fost la un pas de moarte dupa ce a fost aruncata de iubit de la etajul trei al unui bloc din Calan, judetul Hunedoara. Incidentul a avut loc chiar in aceasta seara, iar individul este cercetat pentru tentativa de omor.

- Un tanar de 19 ani din Calan, judetul Hunedoara, si-a aruncat pe geam, de la etajul al treilea, concubina de 18 ani in urma unui conflict. Tanara a supravietuit, fiind transportata la spital.

- Incidentul a avut loc sambata seara in orașul Calan, judetul Hunedoara. Un tanar de 19 ani si-a aruncat pe geam, de la etajul al treilea, iubita cu un an mai tanara in urma unui scandal izbucnit intre ei. Fata a supravietuit și a fost dusa la spital, potrivit News.ro . Potrivit polițiștilor, cei doi…

- Jessie J este devastata de durere, dupa ce a suferit un avort spontan. Artista internaționala luase decizia de a avea singura un copil, la scurt timp de la desparțirea de iubitul ei, Max Pharm.Artista, in varsta de 33 de ani, era insarcinata cu primul ei copil. Jessie J a anunțat pe una dintre rețelele…