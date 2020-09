Stiri pe aceeasi tema

- Situație alarmanta facuta publica de candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5. Acesta a publicat imagini cu un barbat inarmat, intalnit pe strada in timpul campaniei electorale. "Amenințari/intimidare? In fiecare zi suntem pe teren in toate zonele din sector. Tot aud in ultima…

- Un barbat din București s-a urcat pe autospeciala Poliției, nemulțumit ca oamenii legi nu il lasa sa protesteze in voie. Individul chiar a susținut ca mașina este cumparata din banii lui.

- Un barbat de 34 de ani din municipiul București, care fusese dat in consemn la frontiera pentru executarea unei pedepse cu inchisoare, a fost saltat joi de polițiști din Punctul de Trecere a Frontierei Siret și trimis sub escorta la penitenciar.Ștefan C. fusese condamnat de catre Tribunalul ...

- Genesis Property, cel mai mare proprietar privat de spatii de birouri din Romania, a anuntat luni ca isi infiinteaza propria echipa de pompieri in Novo Park, unul dintre cele mai mari parcuri de business din Bucuresti, echipa formata din 10 angajati autorizati ISU, potrivit news.ro.”Genesis…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de ofiterii DGA cand le oferea 1.000 de lei unor politisti din Bacau, drept mita, pentru a nu-i intocmi dosar penal fiului sau, care fusese prins conducand fara permis. Cei doi sunt cunoscuti pentru taieri ilegale de arbori.

- Un barbat din Bucuresti este cercetat pentru ultraj, dupa ce a lovit cu pumnul in fata un politist care venise in urma reclamatiilor ca barbatul lovea masinile parcate pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei. "La data de 4 iulie, in jurul orei 23,00, prin apel 112 s-a reclamat faptul ca…