Tânăra care și-a ucis prietena, la Mangalia, filmată în timp ce abandona cadavrul în parc Tanara de 18 ani, suspectata ca si-a ucis prietena, la Mangalia, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din oras, dupa ce a lasat cadavrul in parc. Intr-o secvența se vede cum principala suspecta deschide geamantanul care este gol. Tanara este acuzata ca si-a ucis cea mai buna prietena, intr-un hotel din Saturn la care lucrau amandoua. Ulterior, a bagat cadavrul intr-un geamantan si l-a transportat cu un taxi intr-un parc din oras. Pentru a pune in masina geamantanul a cerut ajutorul unui coleg care trecea prin zona, procurorii stabilind ca acesta nu știa ce se afla in valiza. Taximetrisul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

