Tânără, agresată sexual și aruncată dintr-un autobuz Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești fac cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de agresiune sexuala și loviri sau alte violențe, in care este necesar sprijinul cetațenilor pentru stabilirea identitații celor implicați. Polițiștii din Argeș au facut publice imagini cu o agresiune care a avut loc intr-un autobuz din Pitești. Ei cer sprijinul cetațenilor pentru identificarea unui tanar care ar fi agresat sexual și ar fi impins o fata din autobuz. Un individ ar fi atins o tanara in zone intime, in timp ce se afla in zona unei stații pentru mijloace de transport… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

