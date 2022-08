Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, din municipiul Bailești, este cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive. Azi noapte, polițiști din cadrul Secției nr.6 Rurala Giubega au oprit pentru control un autoturism ce circula pe strada Bogdaneilor, din comuna Cioroiași. La volanul…

- La data de 5 august 2022, in jurul orei 20,10, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 25 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Tanarul…

- La data de 31 iulie a.c., in jurul orei 16:00, politiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, Biroului Rutier, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Bulevardul Carol I, din municipiu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus…

- Polițiștii mureșeni au depistat in municipiul Targu Mureș, un tanar care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. A fost intocmit dosar penal. In data de 27 iunie, in jurul orei 00:48, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targu Mureș au depistat pe raza municipiului, strada Cutezanței,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe drumul județean 711, in localitatea Baleni, un tanar de 25 de ani, din Dobra, in timp ce conducea un autoturism avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule. De asemenea, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au oprit…

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar, de 21 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.…

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, in timp ce acționau, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Aba Iulia, pe strada Piața Consiliul Europei din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un…

- La data de 16 mai 2022, in jurul orei 02.50, polițiștii din Teiuș au depistat un tanar, de 18 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Decebal din Teiuș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…