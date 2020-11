Tânăr rănit la Mociu după ce a scăpăt mașina de sub control Un apel la 112 a anunțat duminica la amiaza, in jurul orei 12.30, ca un autoturism a ieșit in decor la Mociu, iar șoferul nu mai poate ieși din mașina. O autospeciala de la ISU Cluj s-a deplasat la locul indicat, iar la ieșirea din Mociu spre Ghirișu Roman a gasit un autoturism marca Volkswagen … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism ieșit în afara parții carosabile a fost protagonistul unui accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Mociu spre Ghirișul Român. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj, au fost…

- Accidentul de la Câțcau, județul Cluj, a fost semnalat în jurul orei 9:50, în aceasta dimineața. La fața locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare și 2 echipaje SAJ. Un șofer în vârsta de 22 de ani…

- Drama sambata seara la Mociu, unde o femeie și-a pierdut viața. Femeia, in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost prinsa sub o autoutilitara. S-a cerut urgent ajutor prin 112 și a intervenit ISU Cluj cu un echipaj de prim ajutor și un echipaj de intervenție. De asemenea, a fost solicitat in sprijin…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism fabricat in 2018, pentru care proprietarul acesteia, o firma de leasing din Germania, nu permitea parasirea teritoriului U.E.,…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in localitatea Gura Sohodol din comuna Sohodol. Șoferul unui autoturism s-a rasturnat cu mașina in raul Arieș. Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Campeni intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare la un accident rutier produs in localitatea…

- Ieri, 30 septembrie 2020, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a suferit mai multe traumatisme, cea mai problematica fiind o fractura de femur, dupa un impact violent intre motocicleta pe care o conducea și un autoturism. Accidentul s-a petrecut luni dupa-amiaza, in jur de ora 17.00, la Bosanci, iar din primele cercetari ale ...

- La data de 2 septembrie 2020, in jurul orei 10.00, o femeie de 71 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada Calea Moților nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism, condus de un tanar de 23 de ani, din Zlatna, intrand in coliziune…