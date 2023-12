Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 31 de ani, pasager intr-un autoturism oprit de politisti pentru un control de rutina, a murit la scurt timp dupa ce ar fi mestecat un plic cu substante de culoare alba.

- Un caz șocant s-a petrecut marți-seara, 12 decembrie 2023, in județul Olt. Un tanar, pasager intr-o mașina, a inghițit conținutul unui plic, de teama ca substanța sa nu fie gasita de polițiști asupra lui. La scurt timp, tanarul a intrat in stop cardio-respirator.

- Gest disperat al unui tanar din Olt, prins cu droguri in trafic. Barbatul se afla in mașina unui amic, cand au fost trași pe dreapta, marți seara, in Slatina, pentru un control de rutina. Ca sa scape de plicul cu droguri pe care il avea la el, tanarul l-a bagat in gura, l-a mestecat și a inghițit praful…

- Un jandarm de la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei a fost prins cu droguri in mașina. Barbatul se afla in localitatea clujeana Bucea, in concediu de odihna, cand a fost oprit in trafic pentru un control de rutina.

- Vineri seara, o patrula de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflata in executarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 52 de ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca acesta nu deține permis…

- Captura impresionanta a politistilor, la Cluj-Napoca. O femeie a fost prinsa in mașina cu peste un kilogram de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au dispus ieri reținerea inculpatei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Cum au prins-o politistii? In seara de 27 septembrie,…

- La data de 25 septembrie 2023, in jurul orei 03:40, polițiștii Biroului Ordine Publica Deva au oprit in trafic, pe o strada din municipiul Deva, autoturismul condus de un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Deva. Ca urmare a controlului vehiculului, polițiștii au gasit, intr-un loc…

- Un șofer din Sibiu a fost reținut 24 de ore, dupa ce a fost tras pe dreapta, miercuri, de polițiști. Barbatul se afla la volanul unui TIR, iar in semiremorca lui oamenii legii au descoperit aproape 400.000 de țigarete de contrabanda, scrie Sibiu100.ro.