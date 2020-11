Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei mese rotunde virtuale ce a avut loc in data de 28 octombrie a.c., Asociația Grup de Acțiune Locala SEPSI, impreuna cu firma de consultanța Suppedito din Cluj-Napoca, au prezentat planul de cercetare internațional intitulat „Uplift: Cai și politici urbane pentru combaterea inegalitaților…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, care candideaza pentru al patrulea mandat pe lista UDMR, a declarat ca simte o reticenta privind participarea la vot in randul cetatenilor din municipiile Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, pe fondul situatiei epidemiologice generate de noul…

- Directorul general al Companiei Nationale de Investitii, Manuela Patrascoiu, s-a aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, unde, alaturi de autoritatile locale s-a deplasat in Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Covasna. In total 40 de proiecte din județul Covasna au fost depuse la Compania…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut de politisti din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Covasna, dupa ce a fost depistat comercializand substante etnobotanice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna. Tanarul a fost depistat la Brasov, politistii stabilind,…

- Pentru aproximativ 31.500 de copii din județul Covasna incepe, astazi, anul școlar 2020-2021. Noul an școlar incepe, in județul Covasna, in 77 unitați de invațamant de stat, cu personalitate juridica, plus o unitate de invațamant privata (Școala Postliceala „FEG”, din Targu Secuiesc), cu personalitate…

- Un tanar in varsta de 19 ani din localitatea Racosul de Sus, care este suspectat ca ar fi trimis mesaje de amenintare mai multor concetateni, a fost retinut de politisti, a informat, vineri, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. „Pe parcursul saptamanii trecute, in urma manifestarii unei…

- Conducerea celor doua parcuri industriale din municipiul Targu Secuiesc, realizate de autoritatile locale cu sprijinul Uniunii Europene, s-a implicat in ultimele luni in sustinerea intreprinzatorilor locali pentru a-i ajuta sa depaseasca mai usor problemele cauzate de pandemie, creand, printre altele,…

- Poeta Mihaela Aionesei din Targu Secuiesc va veni in fața cititorior, in viitorul apropiat, cu primul ei volum de publicistica intitulat „La pas prin Patria Mama” care aduna laolalta 100 de materiale scrise de-a lungul timpului, mare parte dintre ele fiiind publicate in paginile ziarului Mesagerul…