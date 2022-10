Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani, imbracat in straie preoțești, a fost prins de polițiștii craioveni dupa ce a furat o ruleta cu laser din magazinul Leroy Merlin. Din primele informații, individul nu ar fi preot al Bisericii Ortodoxe Romane, ci acreditat de catre o asociație bisericeasca pentru a putea…

- Tanar de 25 de ani, prins de catre polițiștii din Alba la volanul unui autoturism cu numere expirate. S-a ales cu dosar penal Tanar de 25 de ani, prins de catre polițiștii din Alba la volanul unui autoturism cu numere expirate. S-a ales cu dosar penal La data de 19 septembrie 2022, in jurul orei 06,30,…

- Hoț prins de polițiști dupa ce a furat bani dintr-un bagaj lasat intr-un supermarket din Aiud. Barbat din oraș, cu dosar penal Un barbat din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o suma de bani din bagajul unui alt cetațean, lasat in locul special amenajat al unui supermarket. Potrivit IPJ Alba,…

- Un botoșanean care trecea prin Mureșenii Bargaului, oprit la un bar, a incercat sa fure banii din apropierea casei de marcat cand ospatarița nu era atenta. Acum are dosar penal pentru furt. Evenimentul a avut loc seara trecuta. Tanarul de 24 de ani din Botoșani s-a așezat pe terasa unui bar din Mureșenii…

- Tanar de 27 de ani, din Pianu, prins de polițiști la volanul unei mașini cu numere expirate. S-a ales cu dosar penal Tanar de 27 de ani, din Pianu, prins de polițiști la volanul unei mașini cu numere expirate. S-a ales cu dosar penal La data de 10 august 2022, in jurul orei 09,15, polițiștii de ordine…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit, in posesia unui barbat din Republica Moldova, un permis de conducere, care in urma cercetarilor s-a dovedit a fi fals.