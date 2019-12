In urma cu puțin timp, un buzoian a sunat la 112 și a anunțat ca a zarit un cadavru in lacul din Parcul Marghiloman. Pompierii s-au deplasat la fața locului și au gasit trupul unui tanar, plutind la suprafața apei. Inca nu se știe cum s-a produs decesul și de cand se afla tanarul in apa. Cadavrul ii aparține unui tanar nascut in iunie 2001, domiciliat in cartierul buzoian Doorbanți. Se pare ca trupul sau a stat in apa mai multe zile.