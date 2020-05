Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni, au oprit in trafic, pe strada Viticultorilor din municipiu, un autoturism, condus de un tanar, de 19 ani, din Tarnaveni. Ca urmare a verificarilor in baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere valabil pentru nicio categorie…

- Un tanar, in varsta de 24 de ani, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan si a fugit de politisti. Pe 16 mai, in jurul orei 03.00, politistii din Jilavele, in timp ce efectuau un filtru rutier la intersectia DJ 101 cu DJ 201A, au oprit un autoturism ce se deplasa din directia comunei…

- Un tanar este cercetat penal dupa ce a fost prins in trafic de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni conducand o masina in baza unui permis fals. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, Denis Mihaela Lazar, a informat, luni, ca la…

- Un tanar, de 23 de ani, din judetul Calarasi, a fost depistat in trafic, pe raza municipiul Slobozia, desi in bazele de date figura in izolare la domiciliu. Fata de acesta a fost luata masura carantinarii institutionalizate, in timp ce alte doua persoane depistate in acelasi autoturism au fost izolate…

- Tanarul din Salaj si-a recunoscut fapta. El a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei si a primit 8 luni de inchisoare cu suspendare. Barbatul va sta, insa, sub supraveghere in urmatorii doi ani. El fusese retinut pentru zadarnicirea combaterii bolilor, apoi s-a dispus masura controlului…

- Un tanar de 28 de ani din Salaj, care s-a intors din Marea Britanie si a fugit de trei ori din izolare si carantina, a primit opt luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei. In acest dosar, a fost trimis in judecata un medic epidemiolog de la DSP Salaj,…

- Un tanar sucevean aflat in izolare a fost plasat in carantina dupa ce a fost prins de polițiști intr-o mașina cu alți doi tineri in timp ce circula pe DN 2H, el alegandu-se și cu dosar penal. Astfel, in noaptea de marți spre miercuri, la ora 00:30, patrula de siguranța publica din cadrul secției din…

- La data de 23 martie a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au depistat in trafic, pe DN2 M, pe raza localitații Andreiașu de Jos, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani din aceeași localitate. Intrucat conducatorul autoturismului emana halena alcoolica, acesta…