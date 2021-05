Tânăr din Bârsana reținut de polițiști după ce a dat buzna într-un imobil și a luat la bătaie mai mute persoane bataiMarți, 25 mai, in urma cercetarilor și investigațiile efectuate de catre organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Barsana și in baza probatoriului administrat s-a luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 22 de ani din localitate. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, violare de domiciliu și distrugere. In fapt, in 21 mai, in jurul orei 00.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca geamurile unui imobil din Barsana au fost sparte. La fața locului polițiștii au identificat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

