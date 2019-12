ANIS: Firmele straine din IT, desi sub 10% din total, acopera 73% din piata locala

Piata locala de IT va ajunge anul acesta la 5,9 miliarde de euro, 80% din segment fiind exporturi. Totodata, numarul de angajati creste constant, cu o media de circa 10% pe an, desi continua sa fie mult sub nevoile pietei, rezulta din cel… [citeste mai departe]