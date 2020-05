Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 8 mai 2020, in jurul orei 17.40, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Zagra, județul Bistrița Nasaud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un tanar din Alba Iulia este cercetat de polițiști dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența unor susbstanțe psihoactive. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 mai 2020, in jurul orei 23:20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din…

- Ieri, 5 mai 2020, in jurul orei 21.11, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un moped neinmatriculat, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis de conducere pentru…

- Ieri, 3 mai 2020, in jurul orei 23.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, Județul Buzau, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Vineri, 17 aprilie 2020, in jurul orei 06,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza comunei Pianu l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Roșia Montana, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Pianu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Astazi, 9 aprilie 2020, in jurul orei 05.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 35 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 K, pe raza localitații Galda de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Astazi, 26 martie 2020, in jurul orei 00.15, patrula mixta, formata din polițist și jandarm din Blaj, l-a depistat pe un tanar, de 22 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Plopilor din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis de conducere…

- Ieri, 16 februarie 2020, in jurul orei 04.20, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 19 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Digului din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…