Tânăr de 19 ani găsit mort la poalele unui perete de stâncă Tanarul locuia de 10 ani la Rezzato și era in anul trei la Institutul Odontotehnic Fortuny din Brescia. Anchetatorii iau in calcul ipoteza unui accident, dar și pe cea a unei sinucideri. Prietenii apropiați, alaturi de parinții victimei au organizat o strangere de fonduri pentru a ajuta familia cu chetuielile de repatriere a corpului. Conform primei reconstituiri, tanarul a ajuns singur, de-a lungul unui traseu, pe varf și apoi a cazut, murind pe loc. Este posibil sa se fi aplecat prea mult deasupra golului, scrie gazetaromaneasca. Un alpinist i-a descoperit corpul in 31… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

