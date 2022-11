Tânăr arestat: A tras cu pistolul în Buftea şi a vrut să înjunghie Un tanar de 22 de ani a tras, din mașina, focuri de arma catre o persoana pe care anterior a incercat sa o injunghie și o amenințase pe Facebook . Incidentul a avut loc pe o strada din Buftea. Cercetarile au aratat ca barbatul de 22 de ani conducea seara trecuta o mașina pe o strada din Buftea, insoțit de un alt barbat. La un moment dat, a tras doua focuri cu o arma neletala, supusa autorizarii, unul in plan vertical și unul in direcția victimei, care se afla in dreptul unui imobil cu alte persoane. Nimeni nu a fost ranit, precizeaza Poliția Ilfov. Tanar arestat preventiv Anterior incidentului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

