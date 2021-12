FOTO: Pompierii din Sărmașu, intervenție la un accident cu cinci victime

Pompierii din orasul muresean Sarmasu au intervenit, in aceasta seara, la un accident rutier produs in localitatea Tagsoru, comuna Budesti, jud Bistrita Nasaud. "Este vorba despre un autoturism iesit in afara partii carosabile, din interior s-au auto-evacuat… [citeste mai departe]