Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Bruce Willis, Tallulah, a vorbit despre forma de demența „foarte agresiva” de care sufera tatal ei și de ce este atat de important ca familia ei sa vorbeasca deschis despre acest lucru, relateaza Sky News.

- Unul dintre cei mai faimoși și indragiți actori de pe glob trece prin momente dificile. Bruce Willis, care a fost diagnosticat cu demența frontotemporala, a inceput sa iși piarda „pofta de viața și abilitațile lingvistice”, potrivit unui bun prieten al acestuia, noteaza click.ro. Glenn Gordon Caron,…

- La inceputul acestui an, Bruce Willis a fost diagnosticat cu demența frontotemporala, la varsta de 68 de ani. Din acel moment, actorul beneficiaza de o ingrijire mult mai atenta din partea familiei, dar starea de sanatate a acestuia ii ingrijoreaza pe cei apropiați, scrie sport.ro .

- Vești proaste pentru fanii lui Bruce Willis! Starea de sanatate a actorului s-a agravat tot mai mult in ultimele luni, iar intreaga familie sufera din acest motiv. Actorul a fost diagnosticat cu demența, iar soția lui a facut dezvaluiri cutremuratoare despre situația in care se afla in aceste momente.

- Este "dificil de stiut" daca starul hollywoodian Bruce Willis este constient ca sufera de dementa frontotemporala (FTD), a declarat sotia sa, Emma Heming Willis care a vorbit despre starea sa de sanatate.Vorbind luni cu Hoda Kotb in cadrul emisiunii Today de pe NBC, Heming Willis a descris modul…

- Andrei Ștefanescu a dezvaluit recent ca se confrunta cu probleme serioase de sanatate. Prezentatorul TV care este intotdeauna cu zambetul pe buze ascunde o durere care ii afecteaza viața de zi cu zi.

- Georgiana Lobonț a lansat un apel disperat pe rețelele sociale și cere tuturor sa doneze pentru un baiețel, care sufera de o boala grava.Baiatul sufera de cancer, iar parinții sai nu au banii pentru a-l salva.”Viața alaturi de Bogdan al nostru este acum despre lupta, despre zbucium, despre zambet și…

- Continue reading Dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Toni Doboș, fotbalistul operat pe creier dupa un accident de mașina. Doctorii ii dadeau șanse mici de supraviețuire. “Nu vorbește prea bine” at Info real.