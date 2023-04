Stiri pe aceeasi tema

- O avocata cu nume de cod "Vrajitoarea" este comandant de pluton in cadrul Brigazii a 241-a din cadrul Forțelor pentru Aparare Teritoriala (TDF) și este unul dintre soldații care au captat imaginația publica pe parcursul razboiului.

- Este a 407-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca la Bahmut este cea mai dificila situație din țara. El a menționat pentru prima data de la inceperea razboiului cu Rusia ca trupele ucrainene s-ar putea retrage din Bahmut.

- Ceremonia de transfer de autoritate intre militarii detasamentului de lupta al Brigazii 2 "Strike" si cei ai detasamentului din cadrul Brigazii 1 "Bastogne", ambele din Divizia 101 Aeropurtata (Asalt aerian) a Armatei SUA, va avea loc vineri, incepand cu ora 13,00, in Baza 57 Aeriana ''Mihail Kogalniceanu'',…

- Fortele ucrainene din afara orasului disputat Bahmut din estul Ucrainei reusesc sa tina unitatile ruse la distanta, astfel ca munitii, alimente, echipamente si medicamente pot fi livrate aparatorilor, a anuntat armata ucraineana, informeaza Reuters. De asemenea, in cel mai recent raport al sau privind…

- Cotidianul american New York Times a relatat ca lipsa de obuze a armatei ucrainene ar putea impiedica planurile Kievului de a lansa o noua ofensiva in aceasta primavara. Potrivit ziarului, care citeaza oficiali americani neidentificați, SUA incep sa se teama ca rata extrem de ridicata de consum de obuze…

- Armata rusa a ajuns la a doua zi consecutiva in care pierde peste 1.000 de soldați și zeci de echipamente grele de lupta, in condițiile in care ucrainenii rezista asalturilor trupelor inamice, mai ales in Bahmut.

- Comandantul Fortelor Terestre ale armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a vizitat vineri trupele ce apara orasul Bahmut aflat sub asediul trupelor ruse, care au desfasurat acolo cele mai experimentate unitati si se dau lupte intense in oras si in jurul acestuia, in timp ce ultimele rute…