Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova a propus Kievului sa includa Belarus printre garanții securitații. Aceste țari vor trebui sa-și asume garanții de securitate, in conformitate cu viitorul acord de pace dintre Rusia și Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu…

- Relațiile dintre Moscova și Beijing au rezistat noilor teste de la inceputul anului 2022, legate de "schimbarile pe arena internaționala". In ciuda greutaților, țarile au pastrat prietenia, relațiile pot fi evaluate pozitiv, a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, la intalnirea cu omologul…

- Rusia si China au convenit sa extinda cooperarea in cadrul unei intalniri a ministrilor de Externe ai celor doua tari, care a avut loc miercuri, in China, potrivit agentiei de stiri Interfax, care citeaza Ministerul de Externe al Rusiei, pe fondul a ceea ce Moscova a descris drept ”conditii internationale…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, s-a intalnit cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in provincia Anhui din estul Chinei, a anuntat televiziunea de stat CGTN. Lavrov urmeaza sa participe la doua reuniuni privind situatia din Afganistan, alaturi de reprezentanti din Pakistan, Iran, Tadjikistan,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmai, luni, ca relatiile dintre Rusia si China sunt mai puternice ca niciodata, in contextul in care state occidentale incearca sa izoleze Moscova prin aplicarea unor sanctiuni fara precedent din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite Reuters.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Antalia (Turcia), ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters. In conferinta de presa de la…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…