Talibanii, prima întâlnire cu americanii, în Qatar. ”Discuţiile au fost sincere şi profesioniste”. Ce a cerut fiecare parte Administrația americana a anuntat duminica, 10 octombrie, ca prima intalnire directa cu talibanii a fost sincera si profesionista. Partea americana a spus ca noul regim de la Kabul va fi judecat dupa fapte, nu doar dupa declaratii, transmite luni Reuters . Discutiile s-au concentrat asupra preocuparilor privind securitatea, terorismul si transferul in siguranta a cetatenilor americani, afgani si de alte nationalitati. Un alt topic a fost situatia drepturilor omului, inclusiv participarea semnificativa a femeilor si a fetelor la toate aspectele societatii afgane, potrivit unui comunicat al Departamentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a anuntat duminica ca prima intalnire directa intre inalti oficiali americani si talibani dupa preluarea puterii de catre acestia in Afganistan a fost sincera si profesionista, partea americana reiterand ca regimul de la Kabul va fi judecat dupa fapte, nu doar dupa declaratii, transmite…

- ​O delegatie americana va purta discutii cu reprezentanti ai talibanilor cu începere de sâmbata pentru prima data de la retragerea din Afganistan, a anuntat vineri Departamentul de Stat, noteaza AFP.Echipa americana se va întâlni cu înalti responsabili talibani sâmbata…

- Talibanii au de gand sa instaleze noul guvern, pe 11 septembrie, adica la 20 de ani de la atacurile teroriste SUA, scrie observatornews. Deliberarile au inceput deja, iar raspunsul final va fi dat in curand, potrivit surselor. ”Ne-am ingrijorat de modul in care suntem tratați de catre Departamentul…

- In ultimul apel intre președintele SUA, Joe Biden, și omologul sau din Afganistan, inainte ca talibanii sa preia controlul asupra țarii, liderii au discutat despre ajutorul militar și strategia politica, dar nici Biden și nici Ashraf Ghani nu au parut conștienți sau pregatiți pentru pericolul imediat…

- Un atac american cu drone a lovit duminica un atacator sinucigaș intr-un vehicul care urmarea sa atace aeroportul din Kabul, in timp ce forțele americane lucrau pentru a finaliza o retragere care va pune capat a doua decenii de implicare militara in Afganistan, au declarat oficialii americani, citați…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…