Talibanii au anunțat moartea lui Jalaluddin Haqqani, unul dintre liderii terorismului mondial, creator al unei rețele insurgente care lupta impotriva fortelor NATO din Afganistan, scrie BBC News. Teroristul a murit din cauza naturale in urma unei boli indurerate. „Asa cum, atunci cand era tanar si sanatos, el a indurat mari incercari pentru religia lui Allah, la fel a infruntat in ultimii ani o lunga boala”, arata un comunicat al talibanilor afgani. Jalaluddin Haqqani a fondat in anii 1980 reteaua care ii poarta numele, Haqqani, pentru a lupta contra prezentei URSS in Afganistan. In urma cu cativa…