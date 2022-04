Tâlharul şi-a urmărit victima pe stradă, în tramvai şi magazin până să dea lovitura Un talhar si-a urmarit victima cale de cativa kilometri pentru a o putea jefui. Desi femeia a opus rezistenta, diferenta de varsta si de forta fizica nu i-a dat nicio sansa. Taharul a fost retinut in scurt timp, gratie inregistrarilor furnizate de camerele video de pe traseu. In dimineata zilei de 24 martie anul trecut, M.P. a mers la Mitropolie, pentru a asista la slujba religioasa. A trecut apoi pe la bancomatul BRD de la Casa Cartii, de unde si-a extras pensia, in suma de 2.000 de lei. De acolo, a urcat din nou in tramvai pentru a se indrepta spre casa. Nu l-a observat insa in spatele ei pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

