Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei „bombardieri” care au urmarit in trafic un activist și l-au batut sub nasul poliției au reușit sa obțina stramutarea dosarului in care se va decide marți daca vor fi eliberați.

- Un accident teribil a avut loc in aceasta dupa-amiaza in sectorul 5 al Capitalei. O persoana a ramas incarcerata, iar alte patru au ajuns la spital, in stare destul de grava, dupa ce doua autoturisme s-au izbit puternic, din cauza neatenției unuia dintre șoferi. Iata cum s-a intamplat totul și cum se…

- Cand nu organizeaza paranghelii in pandemie, nu bat oameni și nu pun in pericol șoferi nevinovați, „bombardierii” lasați de Poliția Romana sa bata un activist incomod se relaxeaza cu țepe.

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca, in realitate, Razboiul Gunoiului din Sectorul 1 al Capitalei dintre primarul Clotilde Armand si Romprest este un razboi dintre capitalism si bolsevism. Redam integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro: “Scandalul Gunoiului de la Sectorul 1,…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat dupa jignirile aduse de un consilier județean PSD la adresa primarului Clotilde Armand. De asemenea, conducerea PSD Vrancea a anunțat ca va propune excluderea din partid a consilierului județean care, miercuri, pe Facebook, a comentat…

- Un incendiu de amploare a izbucnit la un centru de colectare a deșeurilor din cartierul Militari, din vestul Capitalei. In interior sunt butelii și alte recipiente sub presiune. Incendiul a cuprins mai multe containere cu deșeuri dintr-un depozit REMAT aflat pe strada Barsanești, in sectorul 6. Flacarile…

- Un centru de vaccinare pentru copii a fost inaugurat miercuri intr-un parc din Sectorul 4 al Capitalei. 20 de copii au fost deja vaccinați, anunța autoritațile. Centrul de vaccinarea fost amenajat in Parcul...

- Vasile-Daniel Balint, alias Dani Camataru, unul dintre fiii celebrului Sile, este acuzat ca l-a terorizat pe un barbat care i-a luat partea fostei iubite a interlopului, care, la randul ei, era terorizata de acesta.