- Patru indivizi a fost depistați de jandarmi, dupa ce au talharit o persoana in Piața Muzeului din Cluj-Napoca. Talharia a avut loc in prima zi de Craciun, in jurul orei 07:00. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Cluj, apelul la 112 a fost inregistrat la 07:05. Deocamdata nu se cunoaște modul de…

- Sambata, 24 decembrie, au loc tragerile speciale loto de Craciun, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 decembrie, Loteria Romana a acordat 18.381 de caștiguri in valoare totala de peste 1,49 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24 decembrie 2022 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus:SuperNoroc:Noroc:…

- „Sa ne deschidem inimile Celui Dintai Nascut intru mantuirea noastra, care implinește pacea sufletului cu darurile cerești: neprețuita ingaduința și iertare, nemarginita dragoste și neclintita credința ! Sa privim spre viitor cu incredere, așteptand fericiți a noastra nadejde ! Cu dragoste și recunoștința…

- CAZ SOCIAL… O familie din Muntenii de Jos a ramas, in prag de Craciun, fara acoperis deasupra capului si are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. O lumanare uitata aprinsa de batranul casei a provocat duminica un incendiu de proportii si doar Dumnezeu a facut ca nimeni sa nu fie ranit. „Socrul…

- Politia orasului New York a arestat o femeie care a patruns prin efractie luni dimineata in apartamentul lui Robert De Niro din cartierul Upper East Side si a incercat sa fure cadouri de sub bradul de Craciun, potrivit politiei si relatarilor din presa, informeaza Agerpres.

- ​​George Simion a fost ridicat de mascati, la 3 dimineata, din Piata Victoriei, dupa un scandal de aproape o ora cu politistii care ii cerusera sa-l insoteasca la sediul Brigazii Rutiere pe motiv ca a condus cu permisul suspendat, scrie hotnews.ro. George Simion se afla in Piata Victoriei in care se…