- O persoana, cu dubla cetațenie, israeliana și romana, luat ostatic in Fașia Gaza, și-a pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza,…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite sambata dimineața ca a fost informat de autoritațile israeliene cu privire la decesul unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, ostatic in Fașia Gaza.Ministerul afacerilor externe transmite condoleanțe familiei indoliate. In prezent, trei…

- Doua persoane cu dubla cetațenie, romana și israeliana, care se aflau printre ostaticii deținuți de gruparea terorista Hamas, au fost puse in libertate, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Dupa aceasta punere in libertate, mai sunt patru persoane cu dubla cetațenie, romana și…

- MAE anunța ca alți doi cetațeni cu dubla cetațenie, israeliana și romana, sunt ostatici in Fașia Gaza. Ministerul Afacerilor Externe solicita eliberarea tuturor ostaticilor, inclusiv a celor șase persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, ostatice in Fașia Gaza.„In continuarea informațiilor…

- Un palestinian care deține și cetațenia romana se lupta in justiție pentru a ramane in țara, deși SRI a cerut sa fie declarat indezirabil pentru ca ar avea legaturi cu organizația terorista Hamas.

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, referitor la situația romanilor blocați in Fașia Gaza ca se continua negocierile privind plecarea lor din zona de conflict și ca pana in acest moment niciun roman nu a ieșit de acolo.„Continua negocierile, sunt ostaticii ca și prioritate, sunt mutați in sud și acolo…

- Inca doi romani au murit in razboiul dintre Israel și gruparea Hamas, a anunțat sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, este vorba despre doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, domiciliați in Israel. In total, patru romani au pierit in aceasta țara de la izbucnirea conflictului…

- „Confirmam faptul ca un cetațean cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliu in Israel, este declarat disparut”, declara pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip.„Confirmam faptul ca un cetațean cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliu in Israel, este declarat disparut.…