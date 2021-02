Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doar o zi Florinel Coman, jucatorul de la FCSB a fost oprit de poliție gonind pe autostrada cu 165 de km/h, iata ca el a fost prins și fara permis. Tanarul a incercat sa pacaleasca autoritațile cu un ”permis fals”, iar Spynews.ro va ofera in superexclusivitate documentul bomba cu…

- Fostul fotbalist al Stelei și al Rapidului a ajuns la barajul de accedere in al treilea eșalon.“Nu am avut ca obiectiv promovarea, am ajuns sa iau fața celor de la Frontiera Curtici care au mai fost prin Liga 3. Trebuia sa se reia campionatul anul trecut de ziua mea, pe 14 martie. Dar s-a declarat stare…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Dan Nistor, a declarat, sambata seara, dupa meciul cu Dinamo, scor 1-0, ca la inceputul saptamanii viitoare el si colegii sai il vor cunoaste pe noul antrenor, relateaza News.ro. Tehnicianul Universitatii Craiova ar urma sa fie Marinos Ouzounidis.…

- # Cum ați vazut dvs. meciurile cu FCSB și Universitatea Craiova, ambele terminate la egalitate? – Au fost rezultate bune pentru noi, la o prima vedere. Daca cineva ne spunea ca, in cinci etape in care aveam de jucat cu patru dintre echipele care anul trecut erau in play-off, vom obține noua puncte,…

- CSO Cugir deschide maine, 29 ianuarie 2021, seria jocurilor de verificare invernale, cu o partida in deplasare, impotriva altei divizionare terțe, CSM Deva (locul al 6-lea in Seria a 7-a), pe terenul sintetic inaugurat recent in municipiul din județul vecin. Dupa acest prim amical al anului, formația…

- CARAS-SEVERIN – In judetul nostru se gasește cel mai lung traseu VT din toate cele 10 județe pe care le traverseaza. „Anul acesta, Via Transilvanica va traversa zone de poveste, ținutul Terra Daco-Romana, incarcat cu istorie și mitologie, pe munți și dealuri pazite de Zamolxe sau Hercule, locuri magice…

- CARAS-SEVERIN – … ar fi bine sa cazi pe ganduri! S-a convins de asta și, de acum, fostul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela, care n-a mai avut loc in noul guvern condus de Florin Cațu! Deși in urma cu doar cateva zile al doilea om in PNL, Rareș Bogdan, spunea despre Vela ca e un „ministru excepțional”,…

- CARAS-SEVERIN – Din dorinta de a promova patrimoniul gastronomic banatean, asociatia a lansat acest proiect zilele trecute, in ideea conservarii retetelor traditionale din judetele Caras-Severin si Timis, precum si a povestilor tesute in jurul lor! Initiativa de a culege si promova cele mai alese retete…