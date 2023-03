Stiri pe aceeasi tema

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donețk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orașul este „distrus pana la pamant”, au transmis autoritațile ucrainene, relateaza Sky News.

- Romania se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe. Ministerul de Externe va trimite astazi Comisiei Europene poziția țarii noastre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Zelenski a facut joi o declaratie puternica chiar in inima Europei: Moscova a vrut sa ocupe Moldova. „Am interceptat planurile Rusiei de a distruge Moldova, de a rupe democratia moldoveneasca si de a stabili controlul asupra tarii. De indata ce le-am interceptat, am avertizat-o pe presedinta Maia Sandu…

- Ministerul ucrainean al Apararii a publicat sambata, 4 februarie, imagini cu ramașițele Teatrului Dramatic din Mariupol, oraș aflat sub ocupație rusa, anunța The Guardian și Al Jazeera . All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric…

- Poliția israeliana spune ca a primit 41 de alerte de atacuri in urma cu doua zile. Personalul militar și de poliție israelian a fost intarit, iar Guvernul lui Beniamin Netanyahu a anunțat mai multe masuri.In același timp, miniștrii au propus blocarea unor parți ale Ierusalimului de Est, ocupate ilegal…

- Decizia recenta a Berlinului de a furniza Kievului tancuri de lupta, o schimbare majora dupa saptamani de demersuri, nu face ca Germania sa fie o parte directa in razboiul din Ucraina, a reafirmat cancelarul german Olaf Scholz, relateaza DPA. „Acesta este un razboi intre Rusia si Ucraina”, a spus cancelarul…

- Senatorul rus Andrei Klimov a comentat discursul președintelui moldovean, Maia Sandu , pe Telegram, in care aceasta vorbea despre o posibila aderare la alianța militara NATO. El a intrebat daca șeful statului este gata sa repete „politica sinucigașa” a omologului sau ucrainean, Volodymyr Zelenskyy,…

- Oamenii s-au scufundat in apa inghețata in Rusia și Ucraina pentru a sarbatori Epifania ortodoxa. Ritualul comemoreaza botezul lui Iisus Hristos in raul Iordan. Biserica Ortodoxa Rusa marcheaza Epifania pe 19 ianuarie, dar sarbatoarea incepe cu o zi inainte. Ministerul rus al Situațiilor de Urgența…