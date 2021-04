Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat miercuri China impotriva manevrelor considerate din ce in ce mai agresive de Filipine si Taiwan, reamintind Beijingului obligatiile care leaga Washingtonul de partenerii sai asiatici.

- Statele Unite si Uniunea Europeana au convenit sa relanseze dialogul bilateral cu privire la China si sa colaboreze pentru a aborda comportamentul provocator al Rusiei, potrivit unei declaratii comune date publicitatii miercuri, informeaza Reuters. Secretarul de stat al SUA,…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei vor…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Incursiunea recenta a unor avioane militare chineze in stramtoarea Taiwan constituie un "avertisment solemn" la adresa SUA si a "separatistilor taiwanezi", a avertizat miercuri Beijingul, insula constituind un dosar ultrasensibil intre China si administratia Biden, potrivit AFP. Zece avioane de vanatoare…