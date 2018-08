Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul a promis marti ca va combate comportamentul Chinei, pe care il considera "din ce in ce mai mult scapat de sub control", dupa ce Taipeiul a pierdut un alt aliat in favoarea Beijingului cand El Salvador a rupt legaturile cu insula si a devenit a treia tara care a stabilit relatii diplomatice…

- China a dat marti o alta lovitura diplomatica puternica Taiwanului dupa ce a semnat stabilirea de relatii cu Salvadorul, a treia natiune latino-americana care a decis sa rupa legaturile cu insula intr-un interval de putin peste un an, scrie agentia EFE. Acordul a fost semnat de ministrii de…

- Ministerul chinez de Externe a afirmat marti ca este profund dezamagit de "continutul negativ" la adresa Chinei din actul promulgat de presedintele american Donald Trump privind bugetul apararii SUA pentru 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul chinez de Externe a afirmat…

- China isi doreste infiintarea unui mecanism de pace pentru Coreea de Nord si Coreea de Sud, precum si denuclearizarea completa a peninsulei, a declarat joi ministrul de Externe chinez, Wang Yi, relateaza Reuters. De asemenea, ministrul chinez a declarat ca isi doreste ca Statele Unite…

- China a inceput sa impuna la randul sau tarife vamale pentru importurile americane, la scurt dupa ce Washingtonul a anuntat ca a inceput sa aplice tarife vamale pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari, a anuntat Ministerul chinez al Afacerilor Externe, citat de AFP si Reuters.…

- Autoritațile din China l-au invitat pe prim-ministrul japonez Shinzo Abe intr-o vizita oficiala, in contextul in care cele doua țari depun eforturi comune pentru imbunatațirea relațiilor, a declarat ministrul de Externe chinez, Lu Kang, citat de Reuters. China și Japonia au avut de multe ori…

- Parlamentul australian a adoptat joi un set de legi menite sa previna ingerințele straine in politica țarii, in contextul tensiunilor dintre Australia și China, relateaza BBC, conform mediafax. Prim-ministrul Malcolm Turnbull a anunțat aceste masuri in decembrie anul trecut. Deși acesta a…

- China, principala aliata a Coreei de Nord, a salutat marti summitul de la Singapore dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, facand din nou apel la o "denuclearizare totala" a tarii vecine, informeaza AFP, preia Agerpres."Astazi, faptul ca cei mai inalti…